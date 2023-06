Results: Top finishers from the South Dakota state high school golf championships

PIERRE β€” The final South Dakota High School Activities Association state champions were crowned on Tuesday, June 6 at four golf courses around the state as the SDHSAA girls and Class B boys golf champions were decided.

Here’s a look at the results:

Class AA girls golf

Monday-Tuesday at Hillsview GC, Pierre (par 72)

Team scores:

1. Mitchell, 309-307β€”616

ADVERTISEMENT

2. Aberdeen Central, 316-303β€”619

3. Rapid City Stevens, 320-314β€”634

4. Watertown, 325-317β€”642

T5. SF Lincoln, 339-329β€”668

T5. O’Gorman, 336-332β€”668

7. Yankton, 345-344β€”689

8. Pierre, 352-351β€”703

9. Brookings, 353-357β€”710

ADVERTISEMENT

10. Sioux Falls Washington, 376-353β€”729

11. Brandon Valley, 390-379β€”769

12. Sioux Falls Jefferson, 400-381β€”781

Top-25 individuals

T1. Bryn Huber, Huron, 75-70β€”145 (*won on first playoff hole with a birdie)

T1. Allison Meyerink, Mitchell, 70-75β€”145

3. Olivia Braun, Aberdeen Central, 73-75β€”148

4. Quinn Dannenbring, Mitchell, 77-72β€”149

ADVERTISEMENT

T5. Olivia Rink, Huron, 79-71β€”150

T5. Lauren Knapp, RC Stevens, 77-73β€”150

7. Tanna Phares, RC Stevens, 80-72β€”152

8. Erin Hurd, O'Gorman, 79-75β€”154

T9. Emma Dohrer, Aberdeen Central, 79-76β€”155

T9. Delilah Fuls, Brookings, 76-79β€”155

11. Alison Kennedy, Spearfish, 77-79β€”156

12. Morgan Jones, Aberdeen Central, 83-74β€”157

ADVERTISEMENT

T13. Maddie Childs, Mitchell, 83-75β€”158

T13. Ellia Homstad, Yankton, 77-81β€”158

T15. Brinly Sanderson, Harrisburg, 82-77β€”159

T15. Morgan Sandness, SF Lincoln, 83-76β€”159

T15. Riley Zebroski, Watertown, 78-81β€”159

T18. Megan Christoffels, SF Washington, 82-78β€”160

T18. Leah Gough, Aberdeen Central, 81-79β€”160

T18. Shelby Pearson, Watertown, 82-78β€”160

ADVERTISEMENT

T18. Mattie Weidenbach, Harrisburg, 78-82β€”160

T22. Natalie Pearson, Watertown, 83-78β€”161

T22. Paydyn Peterson, O'Gorman, 78-83β€”161

T24. Hadley Hart, Pierre, 86-76β€”162

T24. Kamryn Shull, RC Stevens, 78-84β€”162

Breaking News Prep In familiar spot at state meet, Kernel girls golf claims first Class AA team title The Kernels got big performances from their top golfers on the back nine on Tuesday to claim the Class AA state girls golf team title by three strokes at Hillsview Golf Course in Pierre.

Class A girls golf

Monday-Tuesday at Meadowbrook GC, Rapid City (par 72)

Team scores (top-10):

ADVERTISEMENT

1. SF Christian, 339-348β€”687

2. Vermillion, 343-352β€”695

3. St. Thomas More, 359-350β€”709

4. Dakota Valley, 363-356β€”719

5. Canton, 374-352β€”726

T6. Winner Area, 391-373β€”764

T6. West Central, 389-375β€”764

8. Aberdeen Roncalli, 392-399β€”791

9. Custer, 402-403β€”805

10. Madison, 403-406β€”809

Top-25 individuals

1. Rylan Horning, St. Thomas More, 82-74β€”156

2. Olivia Sorlie, Canton, 85-77β€”162

3. Katie Betsworth, Dakota Valley, 84-80β€”164

4. Stephanie Carr, Vermillion, 83-85β€”168

5. Tori Peterson, SF Christian, 83-87β€”170

6. Claire Crawford, Aberdeen Roncalli, 81-90β€”171

T7. Claire Lamfers, SF Christian, 85-87β€”172

T7. Maiya Muller, Beresford, 88-84β€”172

T9. Georgia Johnson, Vermillion, 86-87β€”173

T9. Cecelia VanDenTop, SF Christian, 85-88β€”173

11. Taylor Reuvers, Vermillion, 85-89β€”174

T12. Ellery Jansen, Canton, 97-78β€”175

T12. Juliann Seeley, Beresford, 89-86β€”175

T12. Carly Guthmiller, Groton Area, 90-85β€”175

T12. Trey Speer, Chamberlain, 88-87β€”175

T12. Kaitlin Strain, St. Thomas More, 87-88β€”175

T17. Hayden Thorton, RC Christian, 93-84β€”177

T17. Aubrie Van Beek, SF Christian, 91-86β€”177

T17. Chloe Attema, SF Christian, 86-91β€”177

T17. Lexi Squier, Dakota Valley, 88-89β€”177

T21. Claire Wiebelhaus, Dakota Valley, 91-87β€”178

T21. Abby Greenhoff, Dell Rapids, 89-89β€”178

23. Ronnie Wilharm, Vermillion, 89-91β€”180

24. Delilah Maxwell, Madison, 90-91β€”181

25. Madison Buenger, Elk Point-Jefferson, 94-88β€”182

Gregory's Luke Stukel, Eli Fogel, Kade Stukel and Trey Murray along with coaches Kaitlyn Steffen and Britany Reber pose with the team championship trophy during the South Dakota state Class B boys golf meet on Tuesday, June 6, 2023 at Prairie Winds Golf Course in Watertown. South Dakota Public Broadcasting photo

Class B boys golf

Monday-Tuesday at Prairie Winds GC, Watertown (par 72)

Team scores (top-10):

1. Gregory, 243-231β€”474

2. Hanson, 255-248β€”503

3. Sully Buttes, 260-247β€”507

4. Ethan, 243-265β€”508

5. Ipswich, 256-253β€”509

6. Castlewood, 259-252β€”511

7. Colman-Egan, 252-261β€”513

8. Wessington Springs, 253-261β€”514

9. Hill City, 270-250β€”520

T10. Wall, 262-261β€”523

T10. Webster Area, 259-264β€”523

Top-25 individuals

1. Eli Fogel, Gregory, 78-73β€”151

2. Wyatt Larson, McIntosh, 74-78β€”152

3. Gavin Colson, Sully Buttes , 79-74β€”153

4. Blake Larson, Wessington Springs, 80-80β€”160

T5. Trey Murray, Gregory, 85-76β€”161

T5. Ben Wilber, Hanson, 82-79β€”161

T5. Lane Tvedt, Castlewood, 81-80β€”161

T5. Tray Hettick, Selby Area, 79-82β€”161

T9. Jace Konsor, Ipswich, 85-77β€”162

T9. Kade Stukel, Gregory, 80-82β€”162

T9. David Hubacher, Hill City, 80-82β€”162

T9. Taylor Kriech, Colman-Egan, 79-83β€”162

T13. Trevor Schultz, Wall, 81-82β€”163

T13. Rylan Gerlach, Ethan, 78-85β€”163

T15. Wesley Wittler, Sully Buttes, 83-82β€”165

T15. AJ Wilber, Hanson, 81-84β€”165

T15. Blaize Amdahl, Webster Area, 79-86β€”165

T18. Logan Vavruska, Florence/Henry, 88-78β€”166

T18. Lane Hodges, Howard, 86-80β€”166

T18. Jackson Remmers, McCook Central/Montrose, 86-80β€”166

T18. Brenden Pesicka, Parker, 80-86β€”166

T22. Maveric Smith, Scotland/Menno, 88-79β€”167

T22. Chet Peterson, Ipswich, 81-86β€”167

24. Trysten Eide, Mount Vernon/Plankinton, 88-80β€”168

25. Larz Tvedt, Castlewood, 86-83β€”169

Class B girls golf

Monday-Tuesday at Cattail Crossing GC, Watertown (par 72).

Team scores (top-10):

1. Chester, 245-253β€”498

2. Bison/Hettinger/Scranton, 252-251β€”503

3. Miller, 260-254β€”514

4. Deubrook Area, 273-265β€”538

5. Burke, 277-265β€”542

6. Howard, 272-281β€”553

7. Castlewood, 294-283β€”577

8. Clark/Willow Lake, 291-289β€”580

9. Jones County, 298-292β€”590

10. Faulkton Area, 294-304β€”598

Top-25 individuals:

1. Allison Kahler, Bison/Hettinger/Scranton, 76-75β€”151

2. Brynn Roehrich, Clark/Willow Lake, 79-77β€”156

T3. Kaihlyn Anderberg, Miller, 80-78β€”158

T3. Jayce Pugh, Miller, 80-78β€”158

5. Ayla McDonald, Chester, 79-80β€”159

6. Greta Anderson, Bison/Hettinger/Scranton, 78-82β€”160

7. Jadyn McDonald, Chester, 78-84β€”162

8. Adisyn Indahl, Burke, 82-81β€”163

9. Kamri Kittleson, Jones County, 84-84β€”168

10. Abigail Svatos, Andes Central/Dakota Christian, 89-82β€”171

11. Berkley Groos, Colman-Egan, 89-83β€”172

T12. Bailey Landmark, Deubrook Area, 92-82β€”174

T12. Maddy Lauck, McCook Central/Montrose, 89-85β€”174

T12. Trinity Palmquist, Howard, 86-88β€”174

T12. Allison Andrews, Deubrook Area, 86-88β€”174

16. Olivia Olson, Sully Buttes, 95-80β€”175

T17. Olivia Mikkelsen, Potter County, 87-89β€”176

T17. Neva Mikkelsen, Potter County, 84-92β€”176

T19. Claire Berg, Baltic, 90-87β€”177

T19. Eva Koisti, Hamlin, 89-88β€”177

T19. Cadence Olivier, Chester, 88-89β€”177

T22. Kelsi Clements, Newell, 87-91β€”178

T22. Jessy Jo VanDerWerff, 85-93β€”178

T24. Jacey Kemp, Corsica-Stickney, 91-89β€”180

T24. Maddie Horn, Castlewood, 89-91β€”180