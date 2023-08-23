PHOTOS: Volleyball fever hits Hanson as Early Bird Tournament kicks off
Schools involved in the tournament were Wessington Springs, Avon, Hanson, Andes Central/Dakota Christian, Freeman Academy/Marion, Platte/Geddes, Sanborn Central/Woonsocket and Freeman.
ALEXANDRIA — The Hanson Early Bird Volleyball Tournament began on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
1/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
2/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
3/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
4/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
5/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
6/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
7/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
9/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
10/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
11/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
12/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
13/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
14/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
15/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
16/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
17/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
18/58: Wessington Springs' Avery Orth (13) is hit in the face with the volleyball during a volleyball game against Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
19/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
20/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
21/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
22/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
23/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
24/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
25/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
26/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
27/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
28/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
29/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
30/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
31/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
32/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
33/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
34/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
35/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
36/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
37/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
38/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
39/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
40/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
41/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
42/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
43/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
44/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
45/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
46/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
47/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
48/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
49/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
50/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
51/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
52/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
53/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
54/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
55/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
56/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
57/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
58/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
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