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Sports

PHOTOS: Volleyball fever hits Hanson as Early Bird Tournament kicks off

Schools involved in the tournament were Wessington Springs, Avon, Hanson, Andes Central/Dakota Christian, Freeman Academy/Marion, Platte/Geddes, Sanborn Central/Woonsocket and Freeman.

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Wessington Springs' Avery Orth (13) is hit in the face with the volleyball during a volleyball game against Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
Adam Thury / Mitchell Republic
Adam Thury
By Adam Thury
Today at 8:57 PM

ALEXANDRIA — The Hanson Early Bird Volleyball Tournament began on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.

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1/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-2.jpg
2/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-3.jpg
3/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-4.jpg
4/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-5.jpg
5/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-6.jpg
6/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-7.jpg
7/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-8.jpg
8/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-9.jpg
9/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-10.jpg
10/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-11.jpg
11/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-12.jpg
12/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-13.jpg
13/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-14.jpg
14/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-15.jpg
15/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-16.jpg
16/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-17.jpg
17/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-18.jpg
18/58: Wessington Springs' Avery Orth (13) is hit in the face with the volleyball during a volleyball game against Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-19.jpg
19/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-20.jpg
20/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-21.jpg
21/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-22.jpg
22/58: Action from a volleyball game between Hanson and Andes Central/Dakota Christian during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-23.jpg
23/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-24.jpg
24/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-25.jpg
25/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-26.jpg
26/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-27.jpg
27/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-28.jpg
28/58: Action from a volleyball game between Wessington Springs and Avon during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-29.jpg
29/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-30.jpg
30/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-31.jpg
31/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-32.jpg
32/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-33.jpg
33/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-34.jpg
34/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-35.jpg
35/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-36.jpg
36/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-37.jpg
37/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-38.jpg
38/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-39.jpg
39/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-40.jpg
40/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-41.jpg
41/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-42.jpg
42/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-43.jpg
43/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-44.jpg
44/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-45.jpg
45/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-46.jpg
46/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-47.jpg
47/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-48.jpg
48/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-49.jpg
49/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-50.jpg
50/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-51.jpg
51/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-52.jpg
52/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-53.jpg
53/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-54.jpg
54/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-55.jpg
55/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-56.jpg
56/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-57.jpg
57/58: Action from a volleyball game between Freeman Academy/Marion and Platte/Geddes during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.
8-22-23HansonEarlyBirdVolleyballTournament-58.jpg
58/58: Action from a volleyball game between Sanborn Central/Woonsocket and Freeman during the Hanson Early Bird Volleyball Tournament on Tuesday, Aug. 22, 2023, in Alexandria.

Adam Thury
By Adam Thury
Adam Thury joined the Mitchell Republic in March of 2022. He was born and raised in Mitchell, S.D., and graduated from Mitchell High School in 2015. He always had an eye for photography but started honing his skills mid-2014. He has worked on growing his knowledge of photography by shooting for local events. He can be reached at athury@mitchellrepublic.com and found on Instagram at https://www.instagram.com/adamthury.
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