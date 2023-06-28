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Sports

PHOTOS: Blacksox slug their way to a victory over the Horned Frogs

Freeman defeats Corisca-Stickney 11-2

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Freeman's Blake Schroedermeier celebrates with his team after scoring a two run home run during an amateur baseball game against Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
Adam Thury
By Adam Thury
June 27, 2023 at 11:08 PM

CORSICA — Action from an amateur baseball game between the Freeman Blacksox and the Horned Frogs on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.

6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-1.jpg
1/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-2.jpg
2/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-3.jpg
3/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-4.jpg
4/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-5.jpg
5/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-6.jpg
6/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-7.jpg
7/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-8.jpg
8/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-9.jpg
9/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-10.jpg
10/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-11.jpg
11/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-12.jpg
12/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-13.jpg
13/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-14.jpg
14/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-15.jpg
15/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-16.jpg
16/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-17.jpg
17/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-18.jpg
18/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-19.jpg
19/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-20.jpg
20/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-21.jpg
21/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-22.jpg
22/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-23.jpg
23/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-24.jpg
24/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-25.jpg
25/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-26.jpg
26/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-27.jpg
27/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-28.jpg
28/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-29.jpg
29/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-30.jpg
30/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-31.jpg
31/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-32.jpg
32/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-33.jpg
33/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-34.jpg
34/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-35.jpg
35/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-36.jpg
36/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-37.jpg
37/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-38.jpg
38/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-39.jpg
39/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-40.jpg
40/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-41.jpg
41/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-42.jpg
42/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-43.jpg
43/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-44.jpg
44/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-45.jpg
45/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-46.jpg
46/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-47.jpg
47/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-48.jpg
48/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-49.jpg
49/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-50.jpg
50/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-51.jpg
51/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-52.jpg
52/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-53.jpg
53/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-54.jpg
54/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-55.jpg
55/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-56.jpg
56/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-57.jpg
57/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-58.jpg
58/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-59.jpg
59/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-60.jpg
60/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-61.jpg
61/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-62.jpg
62/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
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63/65: Freeman's Blake Schroedermeier celebrates with his team after scoring a two run home run during an amateur baseball game against Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
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64/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-65.jpg
65/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.

Adam Thury
By Adam Thury
Adam Thury joined the Mitchell Republic in March of 2022. He was born and raised in Mitchell, S.D., and graduated from Mitchell High School in 2015. He always had an eye for photography but started honing his skills mid-2014. He has worked on growing his knowledge of photography by shooting for local events. He can be reached at athury@mitchellrepublic.com and found on Instagram at https://www.instagram.com/adamthury.
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