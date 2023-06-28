PHOTOS: Blacksox slug their way to a victory over the Horned Frogs
Freeman defeats Corisca-Stickney 11-2
CORSICA — Action from an amateur baseball game between the Freeman Blacksox and the Horned Frogs on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
1/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
2/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
3/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
4/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
5/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
6/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
7/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
8/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
9/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
10/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
11/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
12/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
13/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
14/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
15/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
16/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
17/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
18/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
19/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
20/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
21/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
22/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
23/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
24/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
25/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
26/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
27/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
28/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
29/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
30/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
31/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
32/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
33/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
34/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
35/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
36/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
37/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
38/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
39/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
40/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
41/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
42/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
43/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
44/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
45/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
46/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
47/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
48/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
49/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
50/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
51/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
52/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
53/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
54/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
55/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
56/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
57/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
58/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
59/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
60/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
61/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
62/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
63/65: Freeman's Blake Schroedermeier celebrates with his team after scoring a two run home run during an amateur baseball game against Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
64/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
65/65: Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
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