GALLERY: Amateur baseball Freeman vs Corsica-Stickney 6-27-23

6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-1.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-2.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-3.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-4.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-5.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-6.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-7.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-8.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-9.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-10.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-11.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-12.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-13.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-14.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-15.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-16.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-17.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-18.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-19.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-20.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-21.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-22.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-23.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-24.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-25.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-26.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-27.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-28.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-29.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-30.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-31.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-32.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-33.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-34.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-35.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-36.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-37.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-38.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-39.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-40.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-41.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-42.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-43.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-44.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-45.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-46.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-47.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-48.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-49.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-50.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-51.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-52.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-53.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-54.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-55.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-56.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-57.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-58.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-59.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-60.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-61.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-62.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-63.jpg
Freeman's Blake Schroedermeier celebrates with his team after scoring a two run home run during an amateur baseball game against Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-64.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic
6-27-23AmateurBaseballFreemanvsCorsica-Stickney-65.jpg
Action from an amateur baseball game between Freeman and Corsica-Stickney on Tuesday, June 27, 2023, in Corsica.
Adam Thury / Mitchell Republic