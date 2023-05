NOTICE TO PATRONS These following patron

NOTICE TO PATRONS These following patrons were mailed dividend checks using their last known address. These dividend checks came back with no forwarding address. Please contact us so we can distribute these earnings to the proper known patron. Failure to contact Ethan Co-op Lumber will result in forfeiture of the share and earnings. HELMUTH BATTERMAN BOX 85 TRIPP, SD THOMAS BRUSKE 25766 451ST AVE MONTROSE, SD GEORGE CAHOY 1113 WILLIAMS MITCHELL, SD TIMOTHY CARMICHAEL BOX 148 SALEM, SD CHARLIE COLE 5312 S BREEZEWAY AVE SIOUX FALLS, SD MARK DAVIS 1309 WILLOW ST TYNDALL, SD ROBERT DEVER 510 E 3RD MITCHELL, SD JULIS EISENBRAUN 1412 E 1ST MITCHELL, SD VERYLN GODBER PO BOX 117 LETCHER, SD DUANE GUSTAFSON PO BOX 34 CARTHAGE, SD WAYNE HAAG 168 S HARMON DR MITCHELL, SD MICK HOLLAND 3413 N OHLMAN MITCHELL, SD MILDRED HOLMES 1021 S MAIN #4 MITCHELL, SD INNOVATIVE SPEC PO BOX 1640 SIOUX FALLS, SD GLEN JUNGEMANN 20003 387TH AVE WOLSEY, SD MARYBETH KALLAUGHER 5 VALLEY BROOKS RD ROCKY HILLS, CT ED KAUFMAN 701 S KIMBALL MITCHELL, SD SHERRY KENNEDY 401 S HILL ST SALEM, SD FRED KOBOLD SR HWY 37 N MITCHELL, SD JASON KOOIKER 6200 S TOMAR RD SIOUX FALLS, SD DELLA LARSON 504 W. 2ND AVE WOONSOCKET, SD SHAWN LARSON 1800 SNEAD AVE MITCHELL, SD LONE ROSE QUARTER HORSE 40976 257TH MITCHELL, SD CARLA MALANDER 524 E 16TH MITCHELL, SD BRIAN MARTIN 40722 262ND ST MITCHELL, SD EDYTHE MARTIN 1318 W CEDAR MITCHELL, SD KEVIN MCCLOUTH 41368 305TH ST TYNDALL, SD MY FISHING POND 26331 432ND AVE BRIDGEWATER, SD ED NIELSEN JR 1400 N CAPITOL MITCHELL, SD DAVID PALMER 420 S MINNESOTA MITCHELL, SD CHARLES PARKER 302 WEST 10TH WOONSOCKET, SD PUTNAM TRUCK PARTS BOX 157 LETCHER, SD BOYD REIMNITZ 405 W 2ND MITCHELL, SD KEVIN ROTH ? MITCHELL, SD JEFF SAHLI PO BOX 182 ETHAN, SD MARCELLIES SCHEID 1300 W CEDAR MITCHELL, SD LYNETT SCHMIDT 1515 NORTHRIDGE RD MITCHELL, SD THOMAS SCHMIDT 1800 CHARLES ST MITCHELL, SD SCHUBLOOM CONST 20610 HWY 25 DESMET, SD SD CATTLEMANS ASSOC 435 CHAPELLE ST PIERRE,SD RALPH SHAWD 313 MAIN ST MITCHELL, SD MIKE SOUGSTAD 412 N MAIN FULTON, SD JAMES SOULEK RR 2 BOX 71 KIMBALL, SD DALE SPAULDING 608 S JUANITA ST MITCHELL, SD LOIS SPINLER 22330 419TH AVE CARTHAGE, SD TIM STANGA ? DIMOCK, SD CLARENCE STEILEN PO BOX 344 ALEXANDRIA, SD FAY STEPP 421 FRANKLIN ST CARTHAGE, SD DAN STEPP 150 E HOYT CARTHAGE, SD RICHARD STIRLING PO BOX 169 PARKSTON, SD DAVID THORNTON PO BOX 225 WOONSOCKET, SD HELEN TRONEK 1209 STATE AVE MITCHELL, SD MICHAEL VANDERMILLEN 2900 DAILEY DR MITCHELL, SD CHAD VICKERS 1113 STATE AVE MITCHELL, SD MICHAEL WAHLE ? MITCHELL, SD GREGORY L WARD 20904 420TH AVE IROQUOIS, SD JAMES B WHITLEY 1908 W HAVENS MITCHELL, SD DAVID WINTERFELDT 39941 270TH ST DIMOCK, SD DALE WUERTZER 207 MARY PARKSTON, SD KENNETH WULF 1800 E HAVENS MITCHELL, SD Published 1 time at the total approximate cost of $152.99 and may be viewed free of charge at www.sdpublicnotices.com. (May 6, 2023) 220394