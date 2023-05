April 11, 2023 Consolidated Board of Equ

April 11, 2023 Consolidated Board of Equalization CALL TO ORDER Auditor Kiepke called the Consolidated Board of Equalization to order at 6:00 p.m. Members of the Board present were Commissioners Claggett, Nebelsick and Reider, Mitchell School Board member Terry Aslesen and Mitchell City Council member John Doescher, Auditor Kiepke, Director of Equalization Love, and DOE staff Carla Wittstruck, Jared Olson, April Vennard, Crystal Longhenry and Robin Dutt. ADMINISTER OATH Auditor Kiepke administered the oath of office to Davison County Consolidated Board of Equalization members. ELECT CHAIRPERSON Auditor Kiepke called for nominations for the 2023 Chairperson of the Consolidated Board of Equalization. Motion by Reider, second by Nebelsick to nominate Commissioner Claggett. Auditor Kiepke called for additional nominations. There being no further nominations, motion by Nebelsick, second by Reider for nominations to cease and a unanimous ballot be cast for Commissioner Claggett as 2023 Chairperson of the Consolidated Board of Equalization. All members voted aye. Motion carried. ELECT VICE-CHAIRPERSON Auditor Kiepke called for nominations for the 2023 Vice-Chairperson for the Consolidated Board of Equalization. Motion by Nebelsick, second by Claggett to nominate Aslesen. Auditor Kiepke called for any additional nominations. There being no further nominations, motion by Reider, second by Claggett for nominations to cease and a unanimous ballot be cast for Aslesen as 2023 Vice-Chairperson of the Consolidated Board of Equalization. All members voted aye. Motion carried. CHAIRPERSON TAKES OVER MEETING Commissioner Claggett took over the Board of Equalization meeting as Chairperson and continued on with the evening’s business. CORRECT ERRORS/NECESSARY CHANGES Motion by Aslesen, second by Nebelsick to authorize Director of Equalization Love to correct errors and make the necessary changes as needed. All members voted aye. Motion carried. ACCEPT 2023 ASSESSMENT ROLL FOR ETHAN, MT. VERNON, MITCHELL TOWNSHIP AND MITCHELL CITY Motion by Reider, second by Aslesen to accept the 2023 Assessment Rolls for the City of Ethan, the City of Mt. Vernon, Mitchell Township and the City of Mitchell. All members voted aye. Motion carried. APPROVE RECOMMENDATION FROM DOE FOR MITCHELL TOWNSHIP AND MITCHELL CITY Motion by Aslesen, second by Reider to approve the recommendations made by the Director of Equalization to the Town of Ethan, Mitchell Township and Mitchell City Consolidated Boards and agreed upon by the appellant as follows, with all properties being located within Davison County, South Dakota. Original values are found in the left column with the agreed upon recommendations found in the right column. All members voted aye. Motion carried. Additional information was obtained after in interior review KEITH A. & DONETTA R. DAVIDSON 15290-01500-010-00 LOT 10 & W 1/2 OF LT 11 BLK 15 F. M. GREENE ADDN. NA-D-S $ 14,058 NA-D-S $ 14,058 NA-D1-S $ 228,225 NA-D1-S $ 159,560 TANNER & ROBIN STUNES 15690-00400-009-00 LOT 9 BLK 4 SUNNYBROOK ESTATES NA-D-S $ 14,751 NA-D-S $ 14,751 NA-D1-S $ 143,988 NA-D1-S $ 140,249 GREGORY J & CARYN R ROWE 15080-00500-011-00 LOT 12 & E45' LOT 11 BLK 5 BURRS ADDN NA-D-S $ 17,807 NA-D-S $ 17,807 NA-D1-S $ 448,625 NA-D1-S $ 389,621 ALFRED & CELESTA E HOHN 15100-00200-017-00 W70' LOT 17 BLK 2 CEDAR HEIGHTS SUBD NA-D-S $ 12,568 NA-D-S $ 12,566 NA-D1-S $ 244,894 NA-D1-S $ 201,018 JAMES SCHNABEL 15490-01500-002-00 S1/2 W1/2 OF BLK 15 MORNINGVIEW ADDN NA-D $ 30,003 NA-D $ 30,003 NA-D1 $ 138,356 NA-D1 $ 120,250 RYAN M & ASHLEY M ENDRES 15950-00300-011-00 LOT 11 IN BLK 3 WOODS FIRST ADDN NA-D-S $ 29,656 NA-D-S $ 29,616 NA-D1-S $ 406,269 NA-D1-S $ 354,848 BENJAMIN SEVIGNY 15550-00800-001-00 LOTS 1 AND 2 BLK 8 POTTERS ADDN NA-D-S $ 18,216 NA-D-S $ 18,216 NA-D1-S $ 283,838 NA-D1-S $ 231,831 NA-D1 $ 5,621 DANIEL B & MARY A PRANGER 15190-00200-007-00 LOT 7 BLK 2 FIRESTEEL HEIGHTS SUBD NA-D-S $ 35,008 NA-D-S $ 35,008 NA-D1-S $ 439,900 NA-D1-S $ 373,992 VICKIE L SIGMUND 15242-00100-011-00 LOT 11 BLOCK 1 FULLERTON PROP 2ND ADDN NA-D-S $ 27,396 NA-D-S $ 27,469 NA-D1-S $ 406,113 NA-D1-S $ 361,466 DT HOUSING 15450-10800-005-00 S142' OF LOT 5 BLK 108 LAWLER'S 1ST ADDN NA-D $ 9,372 NA-D $ 9,372 NA-D1 $ 150,381 NA-D1 $ 111,933 DT HOUSING 15590-02600-011-10 N1/2 OF LOTS 11 & 12 BLK 26 ROWLEY'S 2ND ADDN NA-D $ 9,372 NA-D $ 9,372 NA-D1 $ 225,013 NA-D1 $ 143,123 BRADLEY A CIAVERLLA 15110-03100-006-00 LT 7 & W1/2 OF LOT 6 BLK 31 COOLEY & GUERNSEY NA-D-S $ 14,058 NA-D-S $ 14,058 NA-D1-S $ 286,150 NA-D1-S $ 256,793 BRENDA J MCPEEK 15260-00300-013-00 LOT 13 BLOCK 3 GLEESONS ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 77,575 NA-D1-S $ 62,163 JEFFREY L. STONE 15620-00200-011-00 LOT 12 & E40' LOT 11 BLK 2 D A SCOTTS 2ND ADDN NA-D-S $ 16,896 NA-D-S $ 16,870 NA-D1-S $ 192,475 NA-D1-S $ 152,839 KENNETH D. SETNESS 15520-02000-009-00 LOT 9 BLK 20 ORIGINAL MITCHELL NA-D-S $ 5,099 NA-D-S $ 10,309 NA-D1-S $ 191,888 NA-D1-S $ 154,668 MISTY ZILLA 15440-00100-013-00 E31.68' LOT 12 & ALL L-13 BLK 1 LAKEVIEW 1ST ADDN NA-D-S $ 44,385 NA-D-S $ 44,385 NA-D1-S $ 324,375 NA-D1-S $ 283,144 NA-D1 $ 20,513 NA-D1 $ 23,496 OWEN R. ANDERSON & KATHLEEN L. YOUNG 15760-01200-019-00 LOT 19 & W1/2 20 BLK 12 UNIVERSITY ADDN NA-D-S $ 17,452 NA-D-S $ 17,449 NA-D1-S $ 291,344 NA-D1-S $ 214,192 NA-D1 $ 28,094 NA-D1 $ 32,291 MARK & JODI WILSON 15242-00100-002-00 LOT 2 BLK 1 FULLERTON PROP 2ND ADDN NA-D-S $ 38,038 NA-D-S $ 38,145 NA-D1-S $ 362,219 NA-D1-S $ 295,471 THOMAS & CYNTHIA RIDDLE 15240-00200-006-00 LOT 6 BLK 2 FULLERTONS TERRACE 3RD ADDN NA-D-S $ 11,759 NA-D-S $ 11,761 NA-D1-S $ 261,031 NA-D1-S $ 249,943 NA-D1 $ 1,449 COLLEEN & WILLIAM MORRISON 15760-02500-009-00 LOT 9 BLK 25 UNIVERSITY ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 164,138 NA-D1-S $ 132,328 MICHELE L. PEITZ 15778-00000-001-04 LOT 4 BLK 1 A SUBD OF IRR TRACTS 3A & 4 ROSELANDER RIDGE ADDN NA-D-S $ 41,685 NA-D-S $ 41,685 NA-D1-S $ 406,619 NA-D1-S $ 325,315 JAMES E. & OLEDSANDRA MONFORE 15840-01400-003-00 LOT 3 BLK 14 VAN EPS 1ST ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 125,956 NA-D1-S $ 106,510 ROXANNE LARSON 15070-00300-017-00 E6' LOT 16 & ALL LOT 17 BLK 3 BRIDLE ACRES NA-D-S $ 9,757 NA-D-S $ 9,757 NA-D1-S $ 142,588 NA-D1-S $ 130,637 R. BRUCE & ELNA M. EVERSON 15330-00000-016-00 LOTS 16, 17 & 18 INDIANHEAD ADDN NA-D-S $ 196,944 NA-D-S $ 196,944 NA-D1-S $ 603,125 NA-D1-S $ 516,697 CRAIG TRAUT 15530-00000-107-00 LOT 107 OVERLOOK ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 118,956 NA-D1-S $ 95,223 JEFFREY M. SCHAFFER & BETHANY A. ZENS-SCHAFFER 06000-10390-201-35 LOT A OF IT 9 IN NE1/4 20-103-60 NA-C-S $ 21,200 NA-C-S $ 21,200 NA-C1-S $ 202,636 NA-C1-S $ 157,101 GERALD M. & MARIALYCE LENOCKER 15090-02600-003-00 LOT 3 BLK 26 CAPITAL ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 186,444 NA-D1-S $ 151,532 STEPHANIE L. MOEN 15700-01600-001-14 LOT 16E BLK 16 (UNIT 201) SUNNYSIDE ADDN NA-D-S $ 4,400 NA-D-S $ 4,400 NA-D1-S $ 195,350 NA-D1-S $ 165,100 DANIEL & HILLARY ORBAN 13400-00100-001-00 LOTS 1 & 2 BLK 1 JONES NA-D-S $ 14,200 NA-D-S $ 14,200 NA-D1-S $ 208,335 NA-D1-S $ 191,972 RANDY SPRUNG 15760-01700-001-00 E100' LOT 1 & LOT 2 BLK 17 UNIVERSITY ADDN NA-D-S $ 13,464 NA-D-S $ 13,464 NA-D1-S $ 516,806 NA-D1-S $ 450,075 ALICE HARRINGTON 15090-01500-002-00 S1/2 LOT 1 & S1/2 LOT 2 BLK 15 CAPITAL ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 81,294 NA-D1-S $ 66,413 STEVE & KATHY SIBSON 15450-09700-002-00 LOT 3 & W1/2 LOT 2 BLK 97 LAWLER'S 1ST NA-D-S $ 14,058 NA-D-S $ 14,058 NA-D1-S $ 246,244 NA-D1-S $ 191,504 NA-D1 $ 8,819 NA-D1 $ 8,194 TIMOTHY M. & JILL C. PULKRABEK 15280-00600-007-00 LOT 7 BLK 6 & N1/2 VAC ALLEY GREENRIDGE ADDN NA-D-S $ 23,100 NA-D-S $ 23,100 NA-D1-S $ 287,669 NA-D1-S $ 239,870 WM E. & KATHLEEN R. WHITESIDE 15760-04400-001-20 W1/2 VACATED POST ST E 42' LOT 1 BLK 44 UNIVERSITY ADDN NA-D-S $ 15,741 NA-D-S $ 15,741 NA-D1-S $ 344,256 NA-D1-S $ 301,581 JOHN & NICOLE JARDING 15500-00400-001-00 LOT 1 & W10' LOT 2 BLK 4 NORTHRIDGE SUBD NA-D-S $ 14,658 NA-D-S $ 14,660 NA-D1-S $ 285,606 NA-D1-S $ 267,340 DENNIS BURNHAM 15070-00200-024-00 LOTS 24 & 25 BLK 2 BRIDLE ACRES NA-D-S $ 20,576 NA-D-S $ 20,576 NA-D1-S $ 301,763 NA-D1-S $ 289,037 JEFF & MARIE HALAPIN 15975-00200-001-00 LOT 1 BLK 2 WOODLAND HEIGHTS 1ST ADDN NA-D-S $ 30,916 NA-D-S $ 30,918 NA-D1-S $ 372,244 NA-D1-S $ 319,776 NA-D1 $ 9,288 NA-D1 $ 7,061 BRYAN VENNARD 15090-05200-002-00 LOT 2 BLK 52 CAPITAL ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 90,894 NA-D1-S $ 75,220 STEPHEN SWEIGART 15995-00090-032-00 LOT 32 1901 LOMA LINDA NA-DM1-S $ 24,605 NA-DM1-S $ 19,156 CHARLES & LINDA E OSTER 15270-00500-015-10 E79.98' LOT 15 BLK 5 GREEN ACRES SUBD NA-D-S $ 38,852 NA-D-S $ 38,352 NA-D1-S $ 332,263 NA-D1-S $ 261,648 TOMMY & JENNIFER COOPER 15241-00500-004-00 LOT 4 BLK 5 FULLERTON PROPERTIES 1ST ADDN NA-D-S $ 20,422 NA-D-S $ 20,475 NA-D1-S $ 320,231 NA-D1-S $ 277,686 DARCY & DIANE LYNN VAN GORP 15360-00000-010-00 LOTS 10 & 11 JENSENS ADDN NA-D-S $ 138,177 NA-D-S $ 138,177 NA-D1-S $ 309,450 NA-D1-S $ 271,380 EDITH I GOLDHAMMER 15310-00200-006-10 N1/2 OF W1/2 OF LOT 6 BLK 2 HAMMERS ADDN NA-D-S $ 14,377 NA-D-S $ 14,375 NA-D1-S $ 147,213 NA-D1-S $ 138,161 MARK J & MARY A GUKEISEN 15850-00300-006-00 LOT 6 BLK 3 VAN EPS 2ND ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 206,381 NA-D1-S $ 175,628 JOSEPH BUNKER & SIERRA REINARTZ 15610-00400-003-20 S75' EX E95'9 OF LOT 3 BLK 4 D A SCOTTS 1ST ADDN NA-D-S $ 4,582 NA-D-S $ 4,584 NA-D1-S $ 83,956 NA-D1-S $ 68,129 RICHARD R KENTMEISTER & M LELIA KENTMEISTER 15110-03600-003-00 LOTS 3 & 4 & W 10FT OF LOT 2 IN BLK 36 COOLEY & GUERNSEY NA-D-S $ 20,620 NA-D-S $ 20,618 NA-D1-S $ 310,525 NA-D1-S $ 233,529 RYAN & KELLI MUELLER 06000-10360-331-15 LOT 4B EX E45' THEREOF & LOT 4C SUB LOT OF LOT 4 IN NE4 MITCHELL TWP NA-D-S $ 21,050 NA-D-S $ 21,050 NA-D1-S $ 366,781 NA-D1-S $ 340,585 NA-D1 $ 118,715 NA-D1 $ 118,316 JANELL HEALY 15500-00200-006-00 LOT 6 BLK 2 NORTHRIDGE SUBD NA-D-S $ 13,860 NA-D-S $ 13,860 NA-D1-S $ 216,800 NA-D1-S $ 196,140 JEFF & MICHELLE BATHKE 15355-00000-031-00 LOT 31 THE ISLAND 1ST ADDN NA-D-S $ 45,394 NA-D-S $ 41,267 NA-D1-S $ 586,419 NA-D1-S $ 490,101 ROBIN & MELVIN DUTT 15300-00300-006-00 LOT 6 BLK 3 S T GREENE ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 223,681 NA-D1-S $ 178,617 ASHLEY & RYAN A GARAETS 15510-00400-014-00 LOT 14 BLK 4 NORTHRIDGE PARK SUBD NA-D-S $ 32,659 NA-D-S $ 32,657 NA-D1-S $ 397,025 NA-D1-S $ 329,217 DENNIS LEE & DORIS ANN SCHRANK 15280-00600-005-00 LOT 5 BLK 6 & N1/2 VACATED ALLEY ABUTTING GREENRIDGE ADDN NA-D-S $ 23,100 NA-D-S $ 23,100 NA-D1-S $ 428,906 NA-D1-S $ 378,854 BARRY SIMKINS 15620-00400-006-20 E100' OF LOT 5 & 6 BLK 4 D A SCOTTS 2ND ADDN NA-D-S $ 19,630 NA-D-S $ 19,628 NA-D1-S $ 321,719 NA-D1-S $ 248,821 MICHAEL JOHN STARK & SHIRLEY EILEEN STARK 15560-00900-001-00 LOT 1 & N1/2 OF LOT 2 BLK 9 RAILROAD ADDN NA-D-S $ 14,058 NA-D-S $ 14,058 NA-D1-S $ 238,575 NA-D1-S $ 195,141 NA-D1 $ 8,384 JEFF E GEORGE 15450-08900-007-20 N1/2 LOT 7 BLK 89 LAWLERS 1ST ADDN NA-D $ 4,686 NA-D $ 4,686 NA-D1 $ 125,538 NA-D1 $ 98,858 SCOTT & JILL MUNGER 15090-02400-003-00 LOT 3 BLK 24 CAPITAL ADDN NA-D-S $ 9,372 NA-D-S $ 9,372 NA-D1-S $ 340,706 NA-D1-S $ 304,218 RYAN & SARAH KROETCH 15250-00400-003-00 LOT 3 BLK 4 GARDENVIEW ADDN NA-D-S $ 10,461 NA-D-S $ 10,464 NA-D1-S $ 214,775 NA-D1-S $ 170,061 VAN M & KATHERINE E WIRE 15190-00400-009-00 LOT 9 BLK 4 FIRESTEEL HEIGHTS SUBD NA-D-S $ 21,214 NA-D-S $ 21,280 NA-D1-S $ 323,919 NA-D1-S $ 267,589 Recommendation based on sales approach of unimproved lots CJM CONSULTING, INC. 15666-00100-001-00 LOT 1 BLK 1 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 23,000 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00100-002-00 LOT 2 BLK 1 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 16,100 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00100-003-00 LOT 3 BLK 1 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,269 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00100-004-00 LOT 4 BLK 1 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 16,100 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-001-00 LOT 1 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-002-00 LOT 2 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,939 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-003-00 LOT 3 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,939 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-004-00 LOT 4 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,939 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-005-00 LOT 5 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 21,274 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-006-00 LOT 6 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 20,125 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-007-00 LOT 7 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-008-00 LOT 8 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-009-00 LOT 9 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-010-00 LOT 10 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-011-00 LOT 11 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00200-012-00 LOT 12 BLK 2 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-001-00 LOT 1 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-002-00 LOT 2 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-003-00 LOT 3 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-004-00 LOT 4 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-005-00 LOT 5 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-006-00 LOT 6 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-007-00 LOT 7 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-008-00 LOT 8 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 23,000 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-009-00 LOT 9 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 16,674 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-010-00 LOT 10 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-011-00 LOT 11 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-012-00 LOT 12 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-013-00 LOT 13 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 20,700 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-014-00 LOT 14 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-015-00 LOT 15 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-016-00 LOT 16 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-017-00 LOT 17 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-018-00 LOT 18 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-019-00 LOT 19 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-020-00 LOT 20 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-021-00 LOT 21 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00300-022-00 LOT 22 BLK 3 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-001-00 LOT 1 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-002-00 LOT 2 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-003-00 LOT 3 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-004-00 LOT 4 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-005-00 LOT 5 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-006-00 LOT 6 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-007-00 LOT 7 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-008-00 LOT 8 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-009-00 LOT 9 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-010-00 LOT 10 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-011-00 LOT 11 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-012-00 LOT 12 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-013-00 LOT 13 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,464 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-014-00 LOT 14 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-015-00 LOT 15 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 22,424 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-016-00 LOT 16 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 16,674 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-017-00 LOT 17 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,375 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-018-00 LOT 18 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-019-00 LOT 19 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-020-00 LOT 20 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-021-00 LOT 21 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-022-00 LOT 22 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-023-00 LOT 23 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-024-00 LOT 24 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-025-00 LOT 25 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-026-00 LOT 26 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-027-00 LOT 27 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-028-00 LOT 28 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-029-00 LOT 29 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,860 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00400-030-00 LOT 30 BLK 4 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-001-00 LOT 1 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-002-00 LOT 2 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-003-00 LOT 3 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-004-00 LOT 4 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-005-00 LOT 5 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-006-00 LOT 6 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-007-00 LOT 7 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-008-00 LOT 8 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-009-00 LOT 9 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-010-00 LOT 10 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-011-00 LOT 11 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-012-00 LOT 12 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-013-00 LOT 13 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-014-00 LOT 14 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,533 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-015-00 LOT 15 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,375 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-016-00 LOT 16 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,375 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-017-00 LOT 17 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,375 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-018-00 LOT 18 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,375 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-019-00 LOT 19 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,375 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-020-00 LOT 20 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 15,525 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-021-00 LOT 21 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 17,825 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-022-00 LOT 22 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 17,250 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-023-00 LOT 23 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,634 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-024-00 LOT 24 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,602 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-025-00 LOT 25 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 17,825 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-026-00 LOT 26 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 15,525 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-027-00 LOT 27 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,158 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-028-00 LOT 28 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,776 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-029-00 LOT 29 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,392 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-030-00 LOT 30 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,392 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-031-00 LOT 31 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 14,401 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-032-00 LOT 32 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,820 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-033-00 LOT 33 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-034-00 LOT 34 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-035-00 LOT 35 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-036-00 LOT 36 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-037-00 LOT 37 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-038-00 LOT 38 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-039-00 LOT 39 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-040-00 LOT 40 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,000 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-041-00 LOT 41 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,001 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-042-00 LOT 42 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,002 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-043-00 LOT 43 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,530 NA-D $ 5,003 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-044-00 LOT 44 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,004 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-045-00 LOT 45 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,535 NA-D $ 5,005 CJM CONSULTING, INC. 15666-00500-046-00 LOT 46 BLK 5 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 18,975 NA-D $ 5,006 CJM CONSULTING, INC. 15666-00600-001-00 LOT 1 BLK 6 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 19,549 NA-D $ 5,007 CJM CONSULTING, INC. 15666-00600-002-00 LOT 2 BLK 6 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,306 NA-D $ 5,008 CJM CONSULTING, INC. 15666-00600-003-00 LOT 3 BLK 6 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 13,306 NA-D $ 5,009 CJM CONSULTING, INC. 15666-00600-004-00 LOT 4 BLK 6 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 17,250 NA-D $ 5,010 CJM CONSULTING, INC. 15666-00600-005-00 LOT 5 BLK 6 SOUTH LAKE ESTATES SUB NA-D $ 21,274 NA-D $ 5,011 CJM CONSULTING, INC. 15350-01500-009-00 LOTS 9 & 10 BLK 15 INDIANHEAD 3RD ADDN NA-D $ 24,300 NA-D $ 10,000 CJM CONSULTING, INC. 15350-01800-010-00 LOT 10 BLK 18 INDIANHEAD 3RD ADDN NA-D $ 15,703 NA-D $ 5,000 Recommendation based on income approach CIAVARELLA CONSTRUCTION LLC 15520-02500-012-00 LOT 12 BLK 25 ORIGINAL MITCHELL NA-D $ 9,372 NA-D $ 9,372 NA-D1 $ 153,469 NA-D1 $ 100,981 Recommendation based on sales approach CIAVARELLA PROPERTIES LLC 15090-03000-010-00 LOT 10 BLK 30 CAPITAL ADDN NA-DC $ 8,520 NA-DC $ 8,520 NA-DC2 $ 171,132 NA-DC2 $ 131,373 Parcels were combined and revalued ETHAN CO-OP LUMBER ASSOC. 15439-00100-000-00 UNPLATTED PORTIONS OF BLKS 1, 2, & 3 LAKERIDGE ADDN & UNPLATTED PORTION OF NW4 10-103-60 LYING EAST OF CREEK WITHIN MITCHELL CITY LIMITS NA-DC $ 187,369 AG-DC $ 26,785 CALVIN J. & JUDY VOGEL JOINT REVOCABLE TRUST 06000-10360-201-60 IT 16 NE1/4 20-103-60 & LOTS 1-6 BLK 39, LOTS 1-6 BLK 40, LOTS 1-3 & 6-7 BLK 41 HOME PARK ORIGINAL ADDN NA-C $ 85,595 NA-C $ 62,780 Property information was corrected due to error during software conversion FIRESTEEL LINKS LLC 06000-10360-241-31 RAILROAD PARCEL 10 IN NW1/4 OF SE1/4 24-103-60 NA-CC $ 20,075 NA-C $ 2,000 CJG PROPERTIES LLC 15300-01000-010-20 LOT A & B BLK 10 S T GREENE ADDN NA-DC $ 27,618 NA-DC $ 27,618 NA-DC2 $ 399,368 NA-DC2 $ 119,575 NA-D1 $ 124,660 ANGEL MARIE HIGH 15150-00300-015-00 LOT 15 BLK 3 DRIVING PARK ADDN NA-D $ 9,372 NA-D $ - RUNE & NANCY S. TORGERSEN 15760-04400-009-00 LOT 9 & 10 BLK 44 UNIVERSITY ADDN NA-D-S $ 23,925 NA-D-S $ 23,926 NA-D1-S $ 306,313 NA-D1-S $ 262,316 NA-D1 $ 25,306 NA-D1 $ 21,818 Parcel was not deleted when land was replatted to South Lake Estates Sub. CJM CONSULTING, INC. 15350-01600-001-00 LOTS 1-6 BLK 16 INDIANHEAD 3RD ADDN NA-D $ 16,108 NA-D $ - DIRECT APPEALS MITCHELL CITY CONSOLIDATED BOARD Motion by Reider, second by Nebelsick for Maui Farms Inc, parcel number 15800-03100-04000, described as the unplatted portion of the SW ¼ of 31-104-60 lying between Maui Farms 2nd Addn & the Island 1st Addn, City of Mitchell, Davison County, for Abstract Type NA-D to remain at $28,820. All members voted aye. Motion carried. Motion by Nebelsick, second by Aslesen for Donald P & Lori L Everson, parcel number 15465-00000-02500, described as Lot 5, Maui Farms 2nd Addn, City of Mitchell, Davison County, to accept the recommendation of the Director of Equalization for Abstract Type NA-D-S to remain at $20,053 and to reduce Abstract Type NA-D1-S from $316,000 to $311,499. All members voted aye. Motion carried. Motion by Reider, second by Aslesen for M. Antonia Korzan, parcel number 15975-00200-01100, described as Lot 11, Blk 2, Woodland Heights 1st Addn, City of Mitchell, Davison County, to accept the recommendation of the Board for Abstract Type NA-D-S to remain at $30,906 and to reduce Abstract Type NA-D1-S from $662,763 to $594,059. All members voted aye. Motion carried. Motion by Reider, second by Doescher for Scott & Carla Houwman, parcel number 15352-00000-00120, described as Tract 1B, Indian Village Rd 1st Addn, City of Mitchell, Davison County, to accept the recommendation of the Director of Equalization to reduce Abstract Type NA-D-S from $140,817 to $82,293 and to reduce Abstract Type NA-D1-S from $806,425 to $760,138. Members voting aye Reider, Doescher, Nebelsick, Claggett. Voting nay Aslesen. Motion carried. RECESS CONSOLIDATED BOARD OF EQUALIZATION SINE DIE At 8:45 p.m., Chairperson Claggett recessed the 2023 Consolidated Board of Equalization sine die and set April 20th at 4:30 p.m. for the next meeting. ATTEST ________________________ _________________________ Susan Kiepke, Auditor John Claggett, Chairperson Publish Once Approximate Cost