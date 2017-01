Area wrestling roundup: Burke/Gregory top Chamberlain in dual

Chamberlain was open in three weight classes, while Burke/Gregory had one open weight class.

The Cubs had wins by Gabe Skugstad (106), Max Donovan (113), Jasiah thompson (160) and Nash Hutmacher (285).

Burke/Gregory competes at the West Holt Invite on Saturday in Atkinson, Neb., while Chamberlain competes in the Gettysburg Invite on Saturday in Gettysburg.

Burke/Gregory 45, Chamberlain 35

106: Gabe Skugstad (C) over Mason Hood (B/G) (TF 15-0 5:42); 113: Max Donovan (C) over Jordan Vosika (B/G) (Fall 0:30); 120: Jackson Eklund (B/G) over Garrett Ristan (C) (Dec 9-3); 126: Frank Even (B/G) over Dillon Anderson (C) (Fall 0:30); 132: Tucker Even (B/G) win by forfeit; 138: Finn Hanson (B/G) win by forfeit; 145: Tyler Murray (B/G) over Tyler Sorensen (C) (Fall 1:33); 152: Vladik Johnson (B/G) over Jett Evans (C) (Fall 3:09); 160: Jasiah Thompson (C) over Hunter Cordova (B/G) (Fall 2:00); 170: Tommy Redig (C) win by forfeit; 182: Remington Rossow (C) over Rhoss Oliver (B/G) (Fall 1:07); 195: Gavin York (B/G) win by forfeit; 220: Cade Fortuna (B/G) over Ruger Forester (C) (Fall 1:44); 285: Nash Hutmacher (C) over Colten Nelson (B/G) (Fall 5:25).

Parkston sweeps home quadrangular

PARKSTON -- The Parkston wrestling team picked up three wins at a home quadrangular on Tuesday in Parkston.

Parkston topped Flandreau (45-18), Parker (55-24) and West Lyon, Iowa (51-27).

For the Trojans, Riley Weber earned three wins at 106 pounds, while Logan Mahoney (132), Dawson Semmler (160) and Slayton Neugebauer (182) all picked up three wins.

Parkston competes in the Jerry Opbroek on Saturday in Mitchell.

Parkston 45, Flandreau 18

106: Riley Weber (P) over Hunter Witte (F) (Fall 0:53); 113: Noah Mahoney (P) win by forfeit; 120: Cordell Murtha (P) win by forfeit; 126: Martin Ruelas (F) over Tucker Murtha (P) (Fall 2:32); 132: Logan Mahoney (P) over Damon Bruquier (F) (Fall 0:33); 138: Double forfeit 145: Brendan Ten Eyck (F) over Logan Heidinger (P) (Fall 0:42); 152: Dylan Rice (F) over Kyler Holzbauer (P) (Dec 1-0); 160: Dawson Semmler (P) over Preston Keith (F) (Fall 1:18); 170: Double forfeit; 182: Slayton Neugebauer (P) over Kasen Grengs (F) (Dec 6-1); 195: Brady Schoenfelder (P) over win by forfeit; 220: Austin Johnson (F) over Noah Riechert (P) (Dec 3-1); 285: Tucker Bigge (P) win by forfeit.

Parkston (P) 55, Parker (Parker) 24.00

106: Riley Weber (P) over Parker Eldeen (Parker) (TF 17-2 4:00); 113: Landon Sudbeck (P) over Isaac McDugle (Parker) (Dec 17-15); 120: Noah Mahoney (P) over Zanto Centeno (Parker) (Fall 2:34); 126: Mace Plucker (Parker) over Tucker Murtha (P) (Fall 3:00); 132: Logan Mahoney (P) over Travis Leber (Parker) (Fall 0:34); 138: Kyle Buseman (Parker) win by forfeit; 145: Grant Plucker (Parker) over Logan Heidinger (P) (Fall 2:55); 152: Kyler Holzbauer (P) over Tanner Even (Parker) (Fall 1:26); 160: Dawson Semmler (P) over Blake Eldeen (Parker) (TF 16-0 2:00); 170: Jayden Even (Parker) win by forfeit; 182: Slayton Neugebauer (P) over Geoff Dunkelberger (Parker) (Fall 0:45); 195: Brady Schoenfelder (P) win by forfeit; 220: Noah Riechert (P) win by forfeit; 285: Tucker Bigge (P) win by forfeit.

Parkston (P) 51, West Lyon, Iowa 27

106: Riley Weber (P) over Isaac Bruggeman (W) (Dec 8-2); 113: William Kooi (W) over Noah Mahoney (P) (Fall 0:11); 120: Cordell Murtha (P) over Johny Perez (W) (Fall 5:53); 126: Justin Severson (W) over Tucker Murtha (P) (Fall 4:33); 132: Logan Mahoney (P) over Stefan Van Beek (W) (Fall 3:54); 138: Gavin Lorenzen (W) win by forfeit; 145: Logan Heidinger (P) win by forfeit; 152: Kyler Holzbauer (P) over Zachary Hamann (W) (Fall 1:29); 160: Dawson Semmler (P) over Isaac Aeschliman (W) (Fall 0:29); 170: Jayd Payne (W) win by forfeit; 182: Slayton Neugebauer (P) over Tristan Spaans (W) (Fall 1:29); 195: Dilan Huyser (W) over Brady Schoenfelder (P) (Dec 3-1); 220: Noah Riechert (P) over Monte Potteboom (W) (Fall 1:14); 285: Tucker Bigge (P) over Thomas Roemen (W) (Fall 3:25).