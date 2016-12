Northwestern tops DWU wrestling

The Tigers had five open weight classes in the loss.

DWU competes at the Simpson Open on Saturday in Indianola, Iowa.

Northwestern 51, Dakota Wesleyan 0

125: Austin Boles (N) over (DWU) by forfeit; 133: Cole Mills (N) over (DWU) by forfeit; 141: Dante Preciado (N) over (DWU) by forfeit; 149: Elijah Dahl (N) over (DWU) by forfeit; 157: Dylan Costello (N) over Alex Osborne (DWU) (Dec 16-9); 165: Andrew Null (N) over Tanner Wernsman (DWU) (Fall 2:46); 174: Brandon Shuler (N) over Zechariah Westergaard (DWU) (MD 13-5); 184: D`rell Gist (N) over (DWU) by forfeit; 197: Luis Rivera-Santiago (N) over Matt Schirado (DWU) (MD 12-4); 285: Randall Null (N) over Trevor Peter (DWU) (MD 14-5).